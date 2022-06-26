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حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
أعلنت خلية الاعلام الامني، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/6/19 ولغاية 2022/6/25.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/6/19 ولغاية 2022/6/25كالاتي:

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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