انت الان تتابع خبر حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/6/19 ولغاية 2022/6/25.

