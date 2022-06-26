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انت الان تتابع خبر حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
أعلنت خلية الاعلام الامني، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/6/19 ولغاية 2022/6/25.
وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/6/19 ولغاية 2022/6/25كالاتي: