انت الان تتابع خبر رسمياً.. غاريث بيل يعلن انتقاله إلى نادي لوس أنجليس الأمريكي والان مع التفاصيل

وكتب بيل (32 عاما) عبر حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "أراكم قريبا، لوس أنجليس".

وينتهي عقد بيل مع ناديه الحالي ريال مدريد بنهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري، ليُصبح مؤهلا للانضمام إلى لوس أنجليس عبر صفقة مجانية.

وأمضى بيل المواسم الـ9 الأخيرة على ذمة ريال مدريد، رغم خروجه موسم 2020-21 مُعارا إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وخلال 258 مباراة خاضها بقميص الريال، تمكن الدولي الويلزي من تسجيل 106 أهداف وتقديم 67 تمريرة حاسمة.

وخلال فترة وجوده في ريال مدريد، تُوج بيل بـ 19 لقبا جماعيا؛ بواقع 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب في كأس العالم للأندية، و3 ألقاب في الدوري الإسباني، ومثلها في كل من كأس السوبر الإسبانية وكأس السوبر الأوروبية، ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا، وذلك استنادا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وتمثل تجربة لوس أنجليس إعدادا جيدا لغاريث بيل قبل مشاركته المُنتظرة رفقة منتخب ويلز في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، بحسب ما أشار إليه محللون.

وتأهلت ويلز إلى نهائيات كأس العالم 2022 من خلال فوزها بالمسار الأول للملحق الأوروبي، وأسفرت قرعة المونديال القطري عن وقوع المنتخب الويلزي في المجموعة الثانية، رفقة منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة وإيران.

وتدشن ويلز مسيرتها في دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022 بمواجهة الولايات المتحدة يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن تواجه إيران يوم 25 نوفمبر، وتختتم مشوارها في الدور الأول بمواجهة إنجلترا يوم 29 من الشهر ذاته، وتُقام المباريات الـ3 لويلز في مرحلة المجموعات على أرضية ملعب "أحمد بن علي" الواقع بمدينة الريان القطرية.