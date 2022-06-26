فيديو يجسد عظمة الأمومة في عالم الحيوان

ويظهر في الفيديو الذي نشره ضابط الغابات سوسانتا ناندا، قطيعا من الأفيال وهو يعبر نهرا في أحد المحميات، حيث واجه فيل صغير مشكلة في قطعه.

وتدخلت أم الفيل الصغير في اللحظة المناسبة وأمسكت صغيرها الذي بدا وكأنه ينجرف في النهر بفعل قوة التيار.



وساعدت الأم الفيل الصغير على الثبات في مكانه، وقامت بسحبه نحو القطيع الذي كان ينتظرهم خارج النهر.

ووفق صحيفة "إنديا إكسبريس" فقد اقترح كثيرون ممن شاهدوا الفيديو أن تنصب جسور في مثل هذه المواقع لحماية صغار الحيوانات من الغرق.

آخرون قالوا إن الفيديو يجسد قيم الأمومة، واستعداد الأم للتضحية بنفسها في سبيل أبنائها.