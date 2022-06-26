وفاة أميرة سعودية – عاجل

وقال الديوان الملكي في بيان: سيصلى عليها إن شاء الله- اليوم الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

يذكر أن الأمير مساعد بن عبدالرحمن (والد الأميرة موضي) هو أحد إخوة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وعُين أول رئيس لديوان المظالم وأول رئيس لديوان المراقبة العامة عام 1957 بمرسوم ملكي.



وتقلد الأمير مساعد –كذلك- وزارتي الداخلية والمالية في عهد الملك فيصل، وهو حاصل على شهادة جامعية، وقد توفي عام 1987، عن عمر يناهز 70 عاما.