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بنسبة تراجع 26% .. الهند تسجل 11739 إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ، تسجيل 11739 حالة إصابة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض بنسبة 26% مقارنة بأمس السبت عندما بلغت حصيلة الاصابات 15 ألفا و 940 حالة.

وأوضحت الوزارة القول إنه تم تسجيل 25 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 524 ألفا و 999 حالة.

وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع إجمالي حالات الإصابة في الهند إلى 43 مليونا و389 ألفا و973 حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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