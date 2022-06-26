شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة تراجع 26% .. الهند تسجل 11739 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ، تسجيل 11739 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض بنسبة 26% مقارنة بأمس السبت عندما بلغت حصيلة الاصابات 15 ألفا و 940 حالة.

وأوضحت الوزارة القول إنه تم تسجيل 25 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 524 ألفا و 999 حالة.

وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع إجمالي حالات الإصابة في الهند إلى 43 مليونا و389 ألفا و973 حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.