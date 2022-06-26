شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سمع دوي العديد من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية، كييف، صباح اليوم الأحد، وتم بعد ذلك نشر خدمات الطوارئ في حي شيفتشينكو بالمدينة، وفقا لما نشره رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تيليجرام.

وكتب مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون هيراشتشينكو، أن شهودا أبلغوا عن هجمات صاروخية. ومع ذلك، لم يتضح على الفور ما إذا كان نتج عنها وفيات أو إصابات خطيرة.

وتأتي الضربات الجديدة بعد يوم من هجوم صاروخي على مدينة سارني في غربي أوكرانيا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وفقا للسلطات.