زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستستعيد سيفيرودونيتسك والمدن الأخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن أوكرانيا ستستعيد جميع المدن التي استطاعت روسيا احتلالها، بما في ذلك سيفيرودونيتسك، التي سقطت أخيراً في أيدي القوات الروسية في وقت سابق اليوم.



وفي خطاب مصور في ساعة متأخرة من مساء السبت، قال الرئيس الأوكراني إن بلاده تعرضت لإطلاق 45 صاروخاً روسياً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واصفاً ذلك بأنه محاولة لتحطيم معنويات شعبه.

أعلنت الهيئة التنظيمية الأوكرانية لقطاع الطاقة النووية السبت، أن منشأة أبحاث نووية في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا تعرضت مجدداً لهجوم روسي بالنيران.

وتردد أن مبان وبنية تحتية مثل أنابيب التهوية تضررت، لكن هيئة التفتيش لم تدرج موقع تخزين الوقود النووي ضمن المواقع التي تعرضت لأضرار.