الرئيس بوتين: روسيا سترسل أنظمة صواريخ "إسكندر-إم" إلى بيلاروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، إن بلاده تعتزم تزويد بيلاروسيا بأنظمة صواريخ إسكندر-إم في الأشهر المقبلة.



وأدلى بوتين بهذه التصريحات خلال اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سان بطرسبرج، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية.

وقال بوتين إن أنظمة إسكندر يمكن أن "تستوعب كلاً من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التقليدية والنووية على حد سواء".

ويصل مداها إلى 500 كيلومتر، وفقاً لوسائل الإعلام الروسية.

وذكر بوتين أن وزيري دفاع البلدين سيناقشان التفاصيل والخدمات اللوجستية.

وأوضح الرئيس الروسي أيضا أن روسيا ستساعد بيلاروسيا على تحديث أسطولها من الطائرات المقاتلة من طراز سوخوى-25 .

كانت بيلاروسيا لاعباً رئيسياً في الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، كما أنها كانت بمثابة نقطة انطلاق للقوات الروسية لغزوها في 24 فبراير.

وقالت أوكرانيا السبت إن القوات الروسية أطلقت عشرات الصواريخ على مدينتي جيتومير وتشيرنهيف الأوكرانيتين من بيلاروسيا.