موسكو تقصف مركز أبحاث نووية في خاركيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الهيئة التنظيمية الأوكرانية لقطاع الطاقة النووية السبت، أن منشأة أبحاث نووية في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا تعرضت مجدداً لهجوم روسي بالنيران.



وتردد أن مبان وبنية تحتية مثل أنابيب التهوية تضررت، لكن هيئة التفتيش لم تدرج موقع تخزين الوقود النووي ضمن المواقع التي تعرضت لأضرار.

وذكرت الهيئة أنه لم يتم رصد زيادة في الإشعاع.

وتم إلقاء اللائمة في الهجوم ضد المنشأة التي تحمل اسم "نيوترون سورس" على روسيا، ولم يتسن التحقق من المزاعم بصورة مستقلة.

وترددت أنباء بأن الطاقم الذي يعمل بالموقع يحقق في الأضرار، وذكرت الهيئة التنظيمية أن خطر التعرض لقصف جديد جعل المهمة صعبة.

وتعرضت المنشأة للقصف مراراً منذ بدء الحرب في 24 فبراير (شباط).