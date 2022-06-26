الرئاسة الروسية تؤكد أن بوتين لم يعقد اجتماعاً طارئاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعات طارئة ليل أمس السبت في الكرملين.



وقال دميتري بيسكوف رداً على سؤال حول ما إذا كانت عودة بوتين ليلاً إلى الكرملين مرتبطة بأي اجتماع طارئ: "لا. ليس الأمر كما يشاع. كل شيء على ما يرام".

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أن موكب بوتين توجه بشكل عاجل إلى الكرملين الليلة الماضية في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، وسط فرضيات محتملة لعقد اجتماع طارئ.