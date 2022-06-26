رئيس إندونيسيا يبدأ "مهمة سلام" بروسيا وأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الأحد، أنه سيحث نظيره الروسي فلاديمير بوتين على الأمر بوقف فوري لإطلاق النار.



وقال الرئيس الإندونيسي، قبيل مغادرته إلى ألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع، إنه "سيحث نظيريه الروسي والأوكراني على إتاحة فرصة للحوار خلال مهمة لإحلال السلام في البلدين".

وتابع ويدودو: "يجب وقف الحرب وإعادة تنشيط سلاسل الغذاء العالمية".

ميدانيا، قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق تليجرام، إن "عدة انفجارات وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأحد في حي شيفتشينكيفسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف".

وقال كليتشكو: "أرسلت طواقم الإسعاف ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث. سيتم توافر مزيد من المعلومات التفصيلية لاحقا".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أصيب مجمع سكني بالقرب من وسط المدينة ما أدى إلى اندلاع حريق وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادي.

ولم تتوفر على الفور معلومات عن ضحايا محتملين.