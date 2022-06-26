شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 116 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت منها 39 إصابة مصحوبة بأعراض و77 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 151 إصابة جديدة منها 53 إصابة مصحوبة بأعراض و98 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 225526 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

وسجلت العاصمة بكين إصابة محلية واحدة مصحوبة بأعراض مقابل إصابتين في اليوم السابق، ولم تسجل العاصمة مثل اليوم السابق أي إصابة محلية جديدة بلا أعراض.

ولم تسجل الحكومة المحلية في مدينة شنغهاي أي إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض أو بلا أعراض.