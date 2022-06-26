شكرا لقرائتكم خبر عن بضغطة زر.. اعرف خطوات استخراج الفيش والتشبيه من البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة الداخلية إمكانية حصول المواطنين على بعض الخدمات إلكترونيا أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة، وباستخدام الوسائط الجديدة يستطيع المواطن الحصول على الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية "فيش وتشبيه"، عبر بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية.

خطوات استخراج فيش وتشبيه من البيت:

-الدخول إلى حسابك أو إنشاء حساب جديدhttps://publicservices.moi.gov.eg/CSR/CreateCSR

- فتح قسم الأدلة الجنائية الموجودة على الصفحة الرئيسية.

- اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

- استكمال البيانات المطلوبة كاملة واختيار الدفع الإلكتروني.

-بعد الإنتهاء من الخطوات وحفظ البيانات، تصلك الصحيفة بعد يومين على عنوان الإستلام الذي تم تحديده، ويمكن أيضا الحصول على الخدمة نفسها من خلال تطبيق وزارة الداخلية عبر الهواتف الذكية.

-شروط استخراج الفيش

اشترطت الوزارة لإستخراج الفيش بشكل إلكتروني أن يكون صاحب الطلب قد سبق له استخراج صحيفة حالة جنائية من قبل، بداية من 2019 أو بطاقة رقم قومي وتم أخذ بصماته فيها ويتم استكمال البيانات المطلوبة واختيار الدفع الإلكتروني كما يمكن أيضًا الحصول على نفس الخدمة من خلال تطبيق الوزارة عبر الهواتف الذكية.

-رسوم الفيش الإلكتروني

تبلغ رسوم استخراج فيش جنائي من القسم التابع له الشخص 50 جنيهًا لا غير، وتعتبر نفس التكلفة إذا تم استخراجه إلكترونيًا لكن مع إضافة بعض الرسوم الإضافية للتوصيل والتحصيل الإلكتروني عبر البريد أو إحدى الشركات المتخصصة في التوصيل.