شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. أقل من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، تسجيل أقل من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وسط تباطؤ انتشار متحور أوميكرون.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 6 آلاف و 246 إصابة جديدة، بينها 135 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 18 مليونا و326 ألفا و 19 إصابة.

كما أضافت البلاد 6 حالات وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 24 ألفا و522 وفاة.