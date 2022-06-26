25 يونيو , 2022 وصول بايدن إلى ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع (أ ف ب). وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ألمانيا السبت للمشاركة في قمة لمجموعة السبع سيتم خلالها البحث في شؤون الجبهة الموحدة لقادة التكتل في مواجهة روسيا وضعف الاقتصاد العالمي المثير للقلق. وحطّت الطائرة الرئاسية الأميركية في ميونيخ ومنها استقل بايدن المروحية الرئاسية إلى منطقة شلوس إلماو التي تستضيف القمة. وسيستهلّ سيّد البيت الأبيض الذي يزور ألمانيا لثلاثة أيام محادثاته الأحد مع المستشار الألماني أولاف شولتس

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