شكرا لقرائتكم خبر عن واجب وطنى.. تعرف على شروط وإجراءات التقدم لأداء الخدمة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخدمة العامة واجب وطنى يؤديه الشباب من الجنسين خريجى الجامعات والمعاهد العليا الإناث بصفة خاصة، والذكور من يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية لمدة عام فى أحد المجالات ذات الطابع القومى و التى تتماشى مع الإحتياجات التنموية للدولة مثل (محو الأمية – تنظيم الأسرة – مبادرات حياة كريمة – برنامج وعى – برنامج فرصة - تنمية المجتمعات– الأسر المنتجـــة – خدمات تعليمية – خدمات طفولة ) لمواجهة المشكلات والظواهر الإجتماعية كما يتم توزيع المكلفين على الجهات الادارية للدولة والجهات الشريكة ( التموين – التامينات – العدل – البنوك – الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء .....الخ ) وذلك لسد العجز الوظيفى به والارتقاء بمنظومة العمل .

الفئة المستحقة

الشباب

الشروط والأحكام

الإنتهاء من مراحل التعليم الجامعى والحصول على شهادة التخرج .

صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعى بتكليف دفعته.

حصول شباب الخرجين من الذكور على الاعفاء النهائى من الخدمة العسكرية

يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية .

اجراءات الحصول على الخدمة

- يصدر قرار التكليف من وزير التضامن الاجتماعى مرتين سنوياً لخريجى الدور الأول والثانى ويحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين طبقاً لإحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل ( خريجى الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج ، خريجى الدور الثانى خلال شهر فبراير)

يتم الإعلان عن قرار التكليف بالجريدة الرسمية والصحف القومية وعلى جميع مديريات الشئون الإجتماعية والتى تقوم بأستقبال الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومى ومعهم المستندات التالية :-

1.صورة من البيانات الذى يقوم المكلف بتسجيله على منظمومة التسجيل الالكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى " نموذ تسجيل مكلف".

2. صورة الرقم القومى (2 صورة ).

3. صورة المؤهل الدراسى (2 صورة ).

4. صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكــور ( 2 صورة ).

5. عدد 3 صور شخصية.

· يستوفى الخريج نموذج ( 1خ ع ) محدداً المجال الذى يرغب فى الإلتحاق به .

· يتم توزيعه علي وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.

يمنح المكلف بعد إنتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسى من مسوغات التعيين .