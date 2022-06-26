شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تسجل أقل من 10 آلاف إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) انخفض إلى أقل من 10 آلاف إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي، وفقا لوسائل إعلام حكومية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 8 آلاف و 920 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر نيسان/أبريل أكثر من 71ر4 مليون حالة، تعافى منها 7ر4 مليون شخص، ويعالج ما لا يقل عن 15 ألفا و630 شخصا.

وفي 12 أيار/مايو، كشفت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد 19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين.وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 أيار/مايو.