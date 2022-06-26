شكرا لقرائتكم خبر عن «التيار الشعبي» يحذر من خطورة ما يدبر لتونس والان نبدء بالتفاصيل
كما لفت إلى أن العمل الاستباقي الأمني قطع الطريق أمام جماعات الإرهاب والتخريب ورعاتهم لإحداث الفتنة بالبلاد، داعيا الشعب التونسي لإنجاح الاستحقاقات القادمة، وأهمها الاستفتاء المقرر في 25 يوليو المقبل للعبور بالبلاد لبر الأمان. وكشفت السلطات الأمنية التونسية عن خطة إرهابية كانت تستهدف الرئيس قيس سعيد، وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، أن المعلومات أظهرت وجود تهديدات خطيرة على حياة الرئيس التونسي وسلامته، مضيفا أن أطرافا داخلية وخارجية متورطة.
على الصعيد ذاته، اعتبر الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية مصطفى حمزة، في تصريح لـ (اليوم)، أن بيان حزب حركة النهضة الإخواني الذي يطالب الأمن التونسي بالكشف عن المتورطين في محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد، محاولة لغسل سمعة أعضائها الملوثة وأياديهم الملطخة بالدماء، مشددا على أن التحقيقات الجارية سوف تكشف تورط النهضة.