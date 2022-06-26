شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني: الميليشيات تواصل خروقاتها للهدنة وتدفع بتعزيزات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الناطق باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية مستمرة في خروقاتها للهدنة الأممية، في جبهات ومحاور القتال، أمام الالتزام التام والكامل لقوات الجيش بوقف إطلاق النار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

وأوضح العميد مجلي في إيجاز صحفي، أمس السبت، استعرض خلاله التطورات الميدانية في الجبهات، ارتكاب ميليشيات الحوثي 1707 خروقات للهدنة خلال 23 يوما، في جبهات محافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع والحديدة، مؤكدا أن أبطال الجيش تصدوا لكل تلك الخروقات والهجمات العدائية.

ولفت إلى أن مقاتلي الجيش الوطني يدشنون المرحلة الثانية من العام التدريبي 2022 بكفاءة قتالية وروح معنوية عالية، بعد أن نفذوا العديد من الدورات التأهيلية والتخصصية، خلال المرحلة الأولى للعام التدريبي.

واستعرض الناطق الرسمي خروقات ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، لافتا إلى أن قوات الجيش في جبهات محافظة مأرب، رصدت خلال الثلاثة والعشرين يوما الماضية، ارتكاب الميليشيا الحوثية 223 خرقا للهدنة في مناطق «العمود» و«الأعيرف» و«الردهة» و«الفليحة» و«أم ريش» ووادي «ذنة» و«رغوان» و«المخدرة» و«المشجح» و«صرواح».

وبيَّن مجلي أن تلك الخروقات تنوعت بين استحداث الميليشيا متارس وخنادق وتحصينات، واستهداف مواقع قوات الجيش بسلاح المدفعية وبالعيارات المتنوعة والطائرات المسيرة المفخخة، وكذا نشر قناصين أمام مواقع قواتنا، وتحليق طائراتها المسيرة الاستطلاعية فوق مدينة مأرب وضواحيها، لافتا إلى أن الميليشيا تواصل الدفع بتعزيزات من عناصرها وعتادها إلى خطوط التماس في الجبهات الجنوبية والشمالية الغربية للمحافظة.

وأضاف: «كما أطلقت ميليشيا الحوثي ستة صواريخ كاتيوشا على مواقع قواتنا في الجبهات الشمالية والغربية والجنوبية أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من أبطال الجيش الوطني المرابطين في تلك المواقع»، مؤكدا أن قوات الجيش أفشلت كل هجمات الميليشيات الحوثية وتسللاتها في مختلف جبهات المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأفاد العميد مجلي أن قوات الجيش في محافظة تعز رصدت خلال الـ 23 يوما الماضية، 836 خرقا حوثيا للهدنة في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الغربية، لافتا إلى أن تلك الخروقات شملت استهداف مواقع قواتنا بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من أبطال الجيش، بالإضافة إلى استحداثها خنادق ومتارس وقناصين، والدفع بعربتين مدرعتين أمام مواقع قواتنا في منطقة الضباب.

مؤكدا أن قوات الجيش رصدت أعمال العدو وتحركاته في مختلف جبهات محافظة تعز، وصدت هجمات وتسللات الميليشيا الحوثية الإرهابية في جبهتي الضباب ومقبنة.

وفي محافظة حجة رصدت قوات الجيش ارتكاب الميليشيا الحوثية 245 خرقا للهدنة في جبهتي عبس وحرض، تنوعت بين استهداف مواقع قواتنا بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة، والدفع بمعدات قتالية، ومحاولة تسلل فاشلة إلى مواقع قواتنا، وفقا للعميد مجلي.

وفي السياق، ارتكبت ميليشيا الحوثي 338 خرقا للهدنة الأممية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، توزعت بين استهدافها قرى آهلة بالسكان، والدفع بتعزيزاتها القتالية إلى مواقعها.

وأكد الناطق الرسمي أن قواتنا أسكتت مصادر النيران المعادية، وأفشلت كل محاولات تسلل الميليشيا الحوثية في جبهات محافظة الحديدة.

وأوضح العميد مجلي أن خروقات الميليشيا الحوثية للهدنة في محافظة الضالع بلغت 22 خرقا، وذلك بتعزيز مواقعها بالعناصر والعتاد القتالي، واستهداف مواقع قواتنا بالأسلحة المختلفة، مؤكدا أن قوات الجيش أفشلت كل هجمات العدو وتحركاته.

وفي جبهات محافظة الجوف، تواصل الميليشيا الحوثية الخروقات والانتهاكات واستهداف قواتنا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، حيث بلغت تلك الخروقات خلال العشرين يوما الماضية 43 خرقا للهدنة، شملت الدفع بتعزيزاتها إلى الجبهات، وحفر الخنادق، وزراعة الألغام في منطقة «الجدافر».

وأكد أن ميليشيا الحوثي تواصل تصعيدها ضد المدنيين والأعيان المدنية، وذلك من خلال إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة المتفجرة وزراعة الألغام التي تسببت في استشهاد وإصابة العديد من المدنيين، وإلحاق الأضرار المادية بالمنشآت والمنازل السكنية، إضافة إلى قطعها مرتبات موظفي الدولة، وتجنيد الأطفال من خلال ما تسمى بالمراكز الصيفية، والزج بهم إلى المعارك، ومواصلة الحصار وقطع الطرقات عن مدينة تعز، لافتا إلى أن كل تلك الانتهاكات تؤكد تعنت ورفض الميليشيا الحوثية الهدنة الأممية.