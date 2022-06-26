شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بشئون الجماعات المتطرفة: الإخوان تلقوا دعما أمريكيا للوصول إلى الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ماهر فرغلى الخبير فى الشئون الجماعات المتطرفة، إن جماعة الإخوان كانوا يخططون للوصول إلى السلطة فى المنطقة العربية وبالتحديد الوصول للسلطة فى مصر، موضحا أنهم تلقوا دعم أمريكى كبير للغاية لوصول الإخوان لكرسى الحكم فى مصر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية: "فى عام 2011 وبعد ما تسمى بموقعة الجمل، الإخوان قاموا بنشر شيء يسمى مشروع النهضة ووضوح الرؤية، وكان عبارة عن مشروع مستقبل الإخوان فى المنطقة، وكانوا يقولون إن الشعب المصرى ليس كله معنا، ولا نستطيع أن نسيطر عليه إلا بالوصول لكرسى الحكم".

وقال: "الإخوان وصلوا للحكم فى مصر، وكانوا يحكمون الدولة بعقلية الجماعة، وكان الرئيس الموجود صوريا، وكان مكتب الإرشاد يدير كل شيء، وفشل مشروعهم ودخلوا فى مرحلة الشتات، وعدم وضوح أى شيء بالنسبة لهم ووجود خلل فى الرؤية، وظنوا أنهم يمكنهم أن يتغلبوا على شعب مصر وجيشها بسهولة، ولم يتعلموا من الماضى أى شيء".