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21 قتيلا ومصابا في إطلاق نار بأوسلو

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- بواسطة أيمن الوشواش - قتل شخصان على الأقل في إطلاق نار بملهى ليلي في العاصمة النرويجية أوسلو، حسبما ذكرت الشرطة أمس الأول. وقالت على موقع تويتر «إن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح، وإنه تم اعتقال مشتبه به بعد فترة وجيزة من إطلاق النار قرب مكان الواقعة».

وأشار المتحدث باسم الشرطة توري بارستاد في وقت لاحق إن كل الأدلة تشير إلى مهاجم واحد، وفقا لشبكة «إن آر كيه» النرويجية. وأصيب ثلاثة أشخاص بإصابات خطيرة، وتلقى 19 شخصا رعاية طبية.

وأشارت «كان هناك ما لا يقل عن ثلاثة مسارح جريمة. ولم تتضح أي معلومات عن الدافع وراء إطلاق النار».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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