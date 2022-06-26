21 قتيلا ومصابا في إطلاق نار بأوسلو

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وأشار المتحدث باسم الشرطة توري بارستاد في وقت لاحق إن كل الأدلة تشير إلى مهاجم واحد، وفقا لشبكة «إن آر كيه» النرويجية. وأصيب ثلاثة أشخاص بإصابات خطيرة، وتلقى 19 شخصا رعاية طبية.وأشارت «كان هناك ما لا يقل عن ثلاثة مسارح جريمة. ولم تتضح أي معلومات عن الدافع وراء إطلاق النار».
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