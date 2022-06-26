شكرا لقرائتكم خبر زوجة زيلينسكي: الروس ليسوا أفضل من داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شبهت قرينة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية التي تحتل بلادها بميليشيات تنظيم داعش واتهمت القوات الروسية بارتكاب جرائم جنسية في أوكرانيا.

وفي تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس، تحدثت أولينا زيلينسكا عن الناشطة الإيزيدية العراقية نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تعرضت للاستعباد من قبل قوات داعش.

وقالت قرينة الرئيس الأوكراني «من المخيف أن أقول ذلك، لكن الكثير من النساء الأوكرانيات يعايشن نفس الشيء تحت الاحتلال».

وأضافت «المحتلون الروس ليسوا أفضل من إرهابيي داعش»، لافتة إلى أن هناك نساء أوكرانيات يعايشن الرعب في الوقت الحالي.