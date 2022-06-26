شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشباب بالنواب: المنظومة الرياضية فى بورسعيد نموذج يحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال جولتهم التفقدية لعدد من مراكز شباب وأندية بورسعيد بالمنظومة الرياضية بالمحافظة، مؤكدين أنها نموذج يحتذى بها فى مختلف محافظات الجمهورية.

وقال النائب حازم إمام أمين سر اللجنة، إن ما يحدث على أرض محافظة بورسعيد فى منظومة الرياضة انجاز كبير، يؤكد أن هناك رغبة دائمة فى تطوير الخدمات الرياضية، وهو ما يعكس التعاون المثمر بين أعضاء مجلس النواب بالمحافظة برئاسة الدكتور محمود حسين والمحافظة ووزارة الشباب.

وأشار حازم إمام، إلى أنه على عكس العادة لم تجد لجنة الشباب مشاكل كبيرة تواجه أندية بورسعيد، ولكن كل ما يثار عبارة عن طموحات نحو الانتقال للأفضل فى الخدمات ولم ترتق إلى درجة مشكلات.

من جانبه، قال النائب محمد لبيب، أن أهالى بورسعيد محظوظون بوجود الدكتور محمود حسين وباقى نواب المحافظة فى البرلمان، خاصة أنه لا يدخر أى جهد من أجل تلبية طلبات المواطنين ويقاتلون بقوة باعتبار أن الرياضة عامل مهم ومؤثر فى بناء الانسان المصرى.

وهو ما أكد عليه أيضا النائب أسامة عبدالعاطي، الذى عبر عن أمنياته بأن يرى مراكز الشباب والأندية الرياضية فى مختلف محافظات الجمهورية بنفس الصورة المشرفة التى ظهرت عليها مراكز وأندية بورسعيد.

ومن جانبه، قال النائب درويش مرعي، أن مراكز الشباب ببورسعيد تعكس صورة حقيقية للجمهورية الجديدة التى أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة أن جميع الهيئات الرياضية بالمحافظة ظهرت بصورة ملفتة للجميع.

وأشادت النائبة ولاء عبدالفتاح، باستعانة الأندية الرياضية بمحافظة بورسعيد بأساتذة متخصصين من كلية التربية الرياضية سواء على مستوى لعبة السباحة أو باقى الألعاب الأخرى، وهو ما يعكس أهمية استخدام المنهج العلمى فى ممارسة الرياضة.

وفى السياق ذاته أشارت النائبة سلمى مراد، إلى أن وزارة الشباب والرياضة بذلت جهودا كبيرة فى محافظة بورسعيد، بدعم من رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين، وهو ما انعكس على محدودية الطلبات التى طالب بها رؤساء مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة.

فيما قالت النائبة أية مدني، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إنها تمارس رياضة منذ 25 سنة، وذهبت لمعسكرات خارجية فى العديد من الدول ولكنها لم تشاهد فى دول كثيرة حجم المنشآت الرياضية الموجودة بمحافظة بورسعيد.

وتابعت: "كنت أتمنى أكون موجودة فى بورسعيد، المنشآت الرياضية بها أفضل من دول كتير ".

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن ما تشهده محافظة بورسعيد يعكس حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب والرياضة، مؤكدا أن اللجنة حريصة على الزيارات الميدانية لمختلف محافظات الجمهورية من أجل حل وتذليل كافة الصعوبات التى تواجه الشباب.

ووعد رئيس لجنة الشباب بحل مشكلة نادى التجديف مع هيئة قناة السويس والمتعلقة برفع القيمة الإيجارية للمتر، لافتا إلى أن الفريق أسامة ربيع لا يتأخر عن مساعدة أهالى بورسعيد.

فيما قال النائب حسن عمار، إن زيارة لجنة الشباب للمحافظة ستساهم فى حل العديد من المشكلات التى يعانى منها أندية ومراكز شباب المحافظة، مؤكدا أنها ليست مشكلات كبيرة ولكنه جميعها مطالب للتطوير للأفضل

كما تفقد الوفد البرلمانى للجنة الشباب، مركز شباب بور فؤاد، واستمعت لمطالب أعضاء المركز الذى يخدم قطاع كبير من الناشئين من ذوى الهمم.

وقدم عدد من شباب مركز شباب بورفؤاد من ذوى الهمم، حفل غنائي، كما قاموا بتقديم نموذج محاكاة لموسم الحج بالطواف حول مجسم للكعبة المشرفة وذلك لتعريف الشباب بمناسك الحج، وهو ما نال إشادات واسعة من قبل أعضاء لجنة الشباب.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منح شباب مصر من ذوى الهمم حقوق غير مسبوقة، حيث قام بإطلاق عام 2018 عاما لذوى الهمم وكان محفزا لتلك الشريحة.

وأشار إلى أن لجنة الشباب تدعم ذوى الهمم وحريصة على توجيه الجهات المعنية بالشباب بتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم، والعمل على دمجهم فى المجتمع من خلال الانشطة الرياضية المختلفة.