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تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين

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القاهرة - سامية سيد - حددت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، عددا من الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة من بينها الآتى:

1 – استمارة طلب الحصول على تصريح مزاولة مهنة الإعلام.

2 – عقد العمل المبرم بين الوسيلة الإعلامية وطالب التصريح أو خطاب من شئون العاملين بالوسيلة إعلامية يوضح تفاصيل التعامل بين الطرفين

3 – موافقة الجهات الامنية على مزاولة المهنة داخل مصر بالنسبة للأجانب

4 – صورة بطاقة رقم قومى – جواز سفر سارى حتى تاريخ التقدم

5 – أصل شهادة الميلاد

 6 – المؤهل الدراسي

 7 – شهادة اداء الخدمة العسكرية (الخدمة العامة) صورة طبق الأصل

 8 – صحيفة الحالة الجنائية سارية حتى تاريخ التقدم

 9 - أربعة صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء

 10 – فلاشة مسجل عليها اعمال طالب التصريح

 11 – موفقة اللجنة الفنية على منح التصريح

 12 – دفع الرسوم المقررة

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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