شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، عددا من الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة من بينها الآتى:

1 – استمارة طلب الحصول على تصريح مزاولة مهنة الإعلام.

2 – عقد العمل المبرم بين الوسيلة الإعلامية وطالب التصريح أو خطاب من شئون العاملين بالوسيلة إعلامية يوضح تفاصيل التعامل بين الطرفين

3 – موافقة الجهات الامنية على مزاولة المهنة داخل مصر بالنسبة للأجانب

4 – صورة بطاقة رقم قومى – جواز سفر سارى حتى تاريخ التقدم

5 – أصل شهادة الميلاد

6 – المؤهل الدراسي

7 – شهادة اداء الخدمة العسكرية (الخدمة العامة) صورة طبق الأصل

8 – صحيفة الحالة الجنائية سارية حتى تاريخ التقدم

9 - أربعة صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء

10 – فلاشة مسجل عليها اعمال طالب التصريح

11 – موفقة اللجنة الفنية على منح التصريح

12 – دفع الرسوم المقررة