شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، عددا من الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة من بينها الآتى:
1 – استمارة طلب الحصول على تصريح مزاولة مهنة الإعلام.
2 – عقد العمل المبرم بين الوسيلة الإعلامية وطالب التصريح أو خطاب من شئون العاملين بالوسيلة إعلامية يوضح تفاصيل التعامل بين الطرفين
3 – موافقة الجهات الامنية على مزاولة المهنة داخل مصر بالنسبة للأجانب
4 – صورة بطاقة رقم قومى – جواز سفر سارى حتى تاريخ التقدم
5 – أصل شهادة الميلاد
6 – المؤهل الدراسي
7 – شهادة اداء الخدمة العسكرية (الخدمة العامة) صورة طبق الأصل
8 – صحيفة الحالة الجنائية سارية حتى تاريخ التقدم
9 - أربعة صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء
10 – فلاشة مسجل عليها اعمال طالب التصريح
11 – موفقة اللجنة الفنية على منح التصريح
12 – دفع الرسوم المقررة