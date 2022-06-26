شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يبحثون مع محافظ البحر الأحمر فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين والمصنعين وذلك من خلال بحث لكافة المشاكل التى تواجه المستثمرين والمصنعين بالمناطق الصناعية، لجلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد النائب محمد حمدى موسى، عضو اللجنة، على ضرورة الإنتهاء من وضع خريطة صناعية للوقوف على الصناعات التى يتحقق بها طفرة كبيرة والتى نعانى من عدم وجودها ويتم استيرادها خاصة تلك التى يوجد لها مادة خام داخل البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء من وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، باللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، لمناقشة الغرص الاستثمارية بالمحافظة والمنطقة الصناعية ومنظومة الترخيص واستخراج رخص التشغيل.

وتساءل النائب عادل عامر، عضو اللجنة عن الحافز الموجود بالمحافظة لجلب المستثمرين سواء الأجنبى أو المحلى، بالإضافة للوقوف على الجهات المتعاونة فى عمليات استخراج التراخيص ورخص التشغيل، إضافة للمعوقات الموجودة التى من الممكن أن تحول دون إقامة بعض الصناعات أو هروب المستثمرين.

وعلق اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر قائلا:" لدينا متسع من الأراضى لإقامة المشروعات من ضمن الحوافز ايضا، كما أن مصادر الطاقة متوفرة، وفيما يخص خطوط المياه تم إدراجها ضمن خطط الدولة، والغاز موجود، والخامات كلها موجودة لدينا".

وتأتى الزيارة الميدانية في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة، ويضم وفد اللجنه النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنه ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنه وشحاته ابوزيد امين سر اللجنه ، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران .



















