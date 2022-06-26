شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فتحى يهنئ مايا مرسى بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة لفوزها المستحق بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (السيداو).

وأكد فتحي، خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن انتخاب الدكتورة مايا مرسي لهذا المنصب جاء تكليلا لجهودها المبذولة في دعم المرأة المصرية في جميع القضايا المختلفة، كما أنها تؤكد على كفاءتها المهنية وخبرتها الدولية التى تتمتع بها.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن نجاح الدكتورة مايا مرسي يعبر عن قوة مصر على الصعيد الدبلوماسي ويؤكد مكانتها الرفيعة عالمياً ودورها الفاعل والمؤثر بكافة القضايا الأحداث الدولية ولاسيما القضايا التى تخص المرأة.

جدير بالذكر أن لجنة السيداو هي الآلية الأممية لحقوق الإنسان المكونة من خبراء مستقلين حيث تراقب تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي تتألف من 23 خبيرًا في مجال حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم.