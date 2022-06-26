"صناعة النواب": قانون الصناعة الموحد يقضى على بيروقراطية التراخيص والتشغيل

القاهرة - سامية سيد - شدد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة تنسيق كافة الوزارات والهيئات المعنية بملف الصناعة، بداية من منظومة استخراج التراخيص والتشغيل وبحث العقبات والمعوقات التى تواجه المصنعين والمستثمرين.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن جميع الوزارات والهيئات المعنية بالصناعة معنية بضرورة استخراج التراخيص ورخص التشغيل بحزمة من التيسيرات والتسهيلات لجلب مزيد من الاستثمارات والمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، ومن ثم عبينا القضاء على الروتين والبيروقراطية فى عملية التخصيص واستخراج رخص التشغيل للمستثمرين الجادين.

وأضاف خلال لقاء محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أن قانون الصناعة الموحد سيكون له دور كبير فى القضاء على بعض العقبات التى تواجه المستثمرين والمصنعين وتتابع الاختصاصات ويساهم فى تفعيل منظومة الشباك الواحد فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للميكنة والتحول الرقمى وفى نفس الوقت ليكون نقلة كبيرة للصناعة الوطنية وتشجيعها وتنميتها.

وتأتى الزيارة الميدانية فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة، ويضم وفد اللجنة النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنة وشحاتة أبو زيد أمين سر اللجنة، والنواب محمد حمدى موسى وخالد القط وعادل عامر ومصطفى بدران.