شكرا لقرائتكم خبر عن السفير جمال بيومى: زيارة الأمير تميم لمصر ترسيخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة أمير دولة قطر إلى القاهرة، ستشهد مناقشة العديد من الملفات، أبرزها العلاقات الثنائية بين البلدين، وقد نجحت الدول العربية في إبعاد الجانب الاقتصادى عن الجفوة السياسية التي حدثت، وكذلك نجد أن قطر استمرت في مشاريعها الاقتصادية في الدول العربية خلال تلك الجفوة العربية، ولم تسحب مشروعا واحدا، واحتضنت رعايا تلك الدول وعاملتهم معاملة جيدة، ففي القاهرة نجد أن قطر ضخت استثماراتها لبناء أكبر فندق بالقاهرة .

وأضاف السفير جمال بيومى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، إن أمير قطر خلال زيارته إلى نيويورك حرص على لقاء الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، فزيارة الأمير تميم لمصر ترسيخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات .

أشار مساعد وزير الخارجية السابق، إلى أن القمة الثنائية ستشهد مناقشات بشأن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العربي، والأزمة الغذائية التي يواجهها العالم جراء الحرب، كما سيحظى ملف الطاقة بأهمية قصوى في المباحثات، إذ تعد قطر واحدة من الدولة التي لها تأثير بملف النفط.