منظمة الصحة العالمية: تفشي جدري القردة يشكل تهديداً صحياً يثير قلقاً بالغاً

تفشي جدري القردة (أ ف ب).

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن تفشي جدري القردة يشكل تهديداً صحياً يثير قلقاً بالغاً لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية.

وإثر اجتماع خبراء لتقييم الأوضاع على هذا الصعيد، قال تيدروس في بيان «في الوقت الراهن لا يشكل (تفشي جدري القردة) حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً»، في إشارة إلى أعلى مستوى تأهب يمكن لمنظمة الصحة العامة أن تعلنه.