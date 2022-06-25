الكاظمي يصل إلى السعودية ويستقبله بن سلمان

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصل إلى مدينة جدة، في زيارةٍ رسمية إلى المملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان أنه "تم إجراء مراسم استقبال رئيس مجلس الوزراء من قبل ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود".

