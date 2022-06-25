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الكاظمي يصل إلى السعودية ويستقبله بن سلمان

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بغداد - ياسين صفوان - وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، الى السعودية في زيارة رسمية.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصل إلى مدينة جدة، في زيارةٍ رسمية إلى المملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان أنه "تم إجراء مراسم استقبال رئيس مجلس الوزراء من قبل ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير آل سعود".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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