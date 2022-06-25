انت الان تتابع خبر الكاظمي يصل إلى السعودية ويستقبله بن سلمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، الى السعودية في زيارة رسمية.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصل إلى مدينة جدة، في زيارةٍ رسمية إلى المملكة العربية السعودية".
وأضاف البيان أنه "تم إجراء مراسم استقبال رئيس مجلس الوزراء من قبل ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود".
وأضاف البيان أنه "تم إجراء مراسم استقبال رئيس مجلس الوزراء من قبل ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود".