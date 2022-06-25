ولي العهد يستقبل الكاظمي لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز بجدة

وصل جدة مساء اليوم دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق.