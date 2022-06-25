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ولي العهد يستقبل الكاظمي لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز بجدة

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وصل جدة مساء اليوم دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية .

كما كان في الاستقبال وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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