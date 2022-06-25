منظمات دولية تطالب الحوثي بخرائط الألغام

حظي القرار الأخير الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن تمديد أعمال مشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام ومخلفات الحرب للسنة الخامسة على التوالي، بترحيب واسع من عدد من المنظمات والمكونات الحقوقية المحلية، والذي يعكس في مضمونه مدى حرص المملكة على معالجة واحدة من أخطر آثار الحرب وأكثرها فتكا بحياة المدنيين والمتمثلة بملايين الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي، في مخالفة واضحة وصريحة لكل القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تجرم ذلك.

وطالبت بالضغط على ميليشيا الحوثي لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها حتى يتسنى للفرق المتخصصة الوصول إليها ونزعها.

تأمين الحياة

وثمنت المنظمات والمكونات الحقوقية اليمنية، في بيان، الجهود الإنسانية التي قدمها مشروع (مسام) وفرق عمله الميدانية ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية المشرف على هذا المشروع الإنساني؛ في سبيل إنقاذ وتأمين حياة اليمنيين طيلة السنوات الأربع الماضية، والتي تكللت بنزع وتفكيك (346.570) لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير متفجرة منها (205.850) ذخيرة غير منفجرة، وعدد (128.015) لغما مضادا للدروع والدبابات، و(5.328) لغما مضادا للأفراد، و(7.377) عبوة ناسفة خلال الفترة الممتدة بين (يوليو 2018- يونيو 2022م).

ودعت المنظمات إلى استمرار عمل هذا المشروع حتى تطهير آخر شبر من الأراضي اليمنية الملوثة بالألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي أودت حتى اللحظة بحياة (2818) مدنيا بينهم (534) طفلا و(177) امرأة و(143) مسنا، وأصابت (3655) آخرين بجروح وإعاقات دائمة بينهم (854) طفلا و(255) امرأة و(147) رجلا طاعنا في السن.

خرائط الألغام

كما طالبت المنظمات المجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة الهيئات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان على مستوى العالم، بإعلان موقف صريح وواضح يدين استمرار جماعة الحوثي في جريمة زراعة الألغام والضغط عليها لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها سابقا ولاحقا حتى يتسنى للفرق المتخصصة الوصول إليها ونزعها، أو على الأقل وضع التحذيرات اللازمة بما يحفظ للمواطنين حياتهم وسلامتهم، وتفادي سقوط ضحايا جدد من الأبرياء.

جهود مشروع مسام:

نزع وتفكيك

346.570 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير متفجرة منها :

205.850 ذخيرة غير منفجرة

128.015 لغما مضادا للدروع والدبابات 5.328 لغما مضادا للأفراد

7.377 عبوة ناسفة