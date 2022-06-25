روسيا تسعى للاستيلاء على منطقة دونباس

ذكر حاكم منطقة لوهانسك، السبت، أن القوات الروسية تحاول قطع مدينة ليسيتشانسك الإستراتيجية في شرق أوكرانيا، بعد أن أجبر الهجوم المستمر على سيفيرودونتسك المجاورة القوات الأوكرانية على البدء في الانسحاب.

كما شنت روسيا هجمات صاروخية على مناطق بعيدة عن المعارك الشرقية.

وذكر المتحدث باسم القوات الانفصالية أندريه ماروشكو قوله، إن القوات الروسية والمقاتلين الانفصاليين دخلوا ليسيتشانسك، وأن القتال يدور في قلب المدينة، ولم يصدر تعليق فوري على الادعاء من الجانب الأوكراني.

منطقة دونباس

وكانت مدينتا «ليسيتشانسك وسيفيرودونتسك» هي النقطة المحورية للهجوم الروسي، الذي يهدف إلى الاستيلاء على كل منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وتدمير الجيش الأوكراني، الذي يدافع عنها - الجزء الأكثر قدرة وصعوبة في المعركة من القوات المسلحة في البلاد.

وتعد المدينتان والمناطق المحيطة بهما آخر الجيوب الرئيسية للمقاومة الأوكرانية في لوهانسك، حيث يخضع 95 ٪ منها للسيطرة الانفصالية الروسية والمحلية.

ويسيطر الروس والانفصاليون أيضًا على حوالي نصف دونيتسك، المقاطعة الثانية في دونباس.

خفض السكان

وأدى القصف الروسي إلى تحويل معظم مناطق سيفيرودونتسك إلى أنقاض، وخفض عدد سكانها من 100.000 إلى 10000، وتتحصن بعض القوات الأوكرانية في مصنع آزوت الكيماوي الضخم، على أطراف المدينة مع حوالي 500 مدني.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن ممثل الانفصاليين إيفان فيليبونينكو قوله، إن القوات أجلت 800 مدني من المصنع خلال الليل.

بعد أن قال هايداي يوم الجمعة الماضية، إن القوات الأوكرانية بدأت في الانسحاب من سيفيرودونتسك، قال المحلل العسكري أوليج زدانوف، إن بعض القوات تتجه إلى ليسيتشانسك، لكن التحركات الروسية لعزل ليسيتشانسك ستمنح تلك القوات المنسحبة القليل من الراحة.