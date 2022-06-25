شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تنضم إلى مجموعة السبع في حظر واردات الذهب من روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتأهب الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوصل إلى اتفاق مع نظرائه من قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى حول فرض حظر على واردات الذهب الجديدة من روسيا، في أحدث نوع من العقوبات التي تم فرضها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أفاد مصدر مطلع على الخطة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، القول إن قادة مجموعة الدول الصناعية السبع سيعلنون عن هذا التعهد المشترك خلال قمتهم التي تعقد بقصر إلماو الساحلي الفخم في ولاية بافاريا الألمانية خلال الفترة من 26 وحتى 28 يونيو الجاري.

وأضاف المصدر أن وزارة الخزانة الأمريكية ستعلن يوم الثلاثاء حظر الواردات الأمريكية من الذهب الروسي.