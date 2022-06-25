الصحة تعلن تسجيل إصابات جديدة بالحمى النزفية

وقال متحدث الوزارة سيف البدر، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل 6 اصابات جديدة بالحمى النزفية، منها حالة وفاة واحدة".

وأشار البدر إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 214 حالة مؤكدة منها 36 وفاة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن".

