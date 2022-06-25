انت الان تتابع خبر الصحة تعلن تسجيل إصابات جديدة بالحمى النزفية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل حالات إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية، بينها حالة وفاة.
وقال متحدث الوزارة سيف البدر، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل 6 اصابات جديدة بالحمى النزفية، منها حالة وفاة واحدة".
وأشار البدر إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 214 حالة مؤكدة منها 36 وفاة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن".
وأشار البدر إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 214 حالة مؤكدة منها 36 وفاة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن".