انت الان تتابع خبر القوات الروسية تحتل 'سيفيرودونيتسك' الأوكرانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - باتت مدينة سيفيرودونيتسك، الواقعة في منطقة دونباس، بشرق أوكرانيا والتي تشهد معارك شرسة، بين الجيشين، الأوكراني والروسي منذ أسابيع عدة، "محتلة بالكامل" من الجيش الروسي، وفق ما أعلن رئيس بلديتها أولكسندر ستريوك، السبت.
وقال رئيس البلدية، للتلفزيون الأوكراني عصرا "الروس يحتلون كامل المدينة".
وكان الجيش الأوكراني أعلن الخميس، انسحابه من هذه المدينة التي كان عدد سكانها مئة ألف نسمة قبل الحرب، بهدف الدفاع في شكل أفضل عن جارتها ليسيتشانسك.
وكان الجيش الأوكراني أعلن الخميس، انسحابه من هذه المدينة التي كان عدد سكانها مئة ألف نسمة قبل الحرب، بهدف الدفاع في شكل أفضل عن جارتها ليسيتشانسك.