انت الان تتابع خبر القوات الروسية تحتل 'سيفيرودونيتسك' الأوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - باتت مدينة سيفيرودونيتسك، الواقعة في منطقة دونباس، بشرق أوكرانيا والتي تشهد معارك شرسة، بين الجيشين، الأوكراني والروسي منذ أسابيع عدة، "محتلة بالكامل" من الجيش الروسي، وفق ما أعلن رئيس بلديتها أولكسندر ستريوك، السبت.