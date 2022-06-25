إغلاق محطات وقود ومصادرة (92) ألف لتر مهرب في محافظتين

وقال الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، يتواصل تكثيف الجهود الميدانية في مراقبة عمل محطات توزيع المشتقات النفطية، وخطوط سير الصهاريج الناقلة لها، إذ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من رصد مخالفات عديدة لبعض المحطات في محافظة ديالى؛ حيث باشرت مفارزنا في إغلاق محطة (اللؤلؤ) وإعتقال صاحبها و(3) من العاملين فيها، وذلك لقيامهم بتهريب نصف الكمية المخصصة للمحطة والبالغة (18) ألف لتر من البنزين عبر سحب المنتوج من عدادات التعبئة وتفريغه في خزانات المحطة تحضيراً لبيعه خارج المحافظة. كما وتمكنت ذات مفارز جهازنا من ضبط عجلة حمل على متنها خزان يحوي على (1200) لتر من مادة البنزين المهرب وإعتقال صاحبها".وضمن جهود المتابعة والمراقبة للحد من أزمة الوقود، أشار البيان، إلى "تمكنت مفارز الجهاز في محافظة البصرة من إيقاف تهريب (72) ألف لتر إلى خارج المحافظة من محطتي (الجزر الأربعة و الحي المركزي) بعد تعمد القائمين على إدارة المحطتين من إغلاقهما، وقد جرى إعتقالهم وتغريمهم مبلغ (14) مليون دينار".

وبين الجهاز، أن مفارزه المنتشرة داخل محطتي (شواطئ المعقل، والبيبان المشيدة) ضبطت عجلتي حمل (صهريج) بحوزتهما نحو (22) لوحة تسجيل لعجلات وذلك لسحب كميات كبيرة من منتوج (الكاز) وبيعه في السوق السوداء عبر تبديل أرقام العجلة في كل تعبئة بالإتفاق مع أصحاب المحطات؛ إذ تم التحفظ على العجلتين وإعتقال (3) أشخاص كانوا يستقلونهما.

