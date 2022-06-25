الحكيم يجدد التأكيد: لن نشارك في الحكومة المقبلة

وقال الحكيم، وفق بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، "نجدد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة، وإستمرارنا بالدور الوطني في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين".

وأشار الى الاستمرار بالضغط "باتجاه تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتجسير العلاقة بين الجمهور من جهة والنظام السياسي والعملية السياسية من جهة أخرى".

