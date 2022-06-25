انت الان تتابع خبر الحكيم يجدد التأكيد: لن نشارك في الحكومة المقبلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - جدد زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، التأكيد على عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.
وقال الحكيم، وفق بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، "نجدد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة، وإستمرارنا بالدور الوطني في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين".
وأشار الى الاستمرار بالضغط "باتجاه تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتجسير العلاقة بين الجمهور من جهة والنظام السياسي والعملية السياسية من جهة أخرى".
وأشار الى الاستمرار بالضغط "باتجاه تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتجسير العلاقة بين الجمهور من جهة والنظام السياسي والعملية السياسية من جهة أخرى".