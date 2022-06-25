الانبار تتخذ إجراءً بشأن دراجات 'تك تك'

بغداد - ياسين صفوان - وجهت شرطة محافظة الانبار، اليوم السبت، بمنع تجوال دراجات الـ"تك تك" في جميع اقضية ومدن المحافظة.

وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إنه "بعد ملاحظة انتشار واستخدام دراجة نوع (تك تك) بدون موافقات واوراق اصولية ، وجهت شرطة الانبار بمنع تجوال هذه الدراجات في جميع اقضية ومدن المحافظة ويتم حجزها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق مستخدميها".



وأشار المصدر إلى "منع دخولها من خارج المحافظة عن طريق السيطرات الرئيسية".

