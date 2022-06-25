في ذكرى الحرب الكورية..ماذا قالت كوريا الشمالية حول أمريكا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نددت كوريا الشمالية اليوم السبت بما وصفته "بالتحركات العدوانية" من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتعهدت بالرد، وذلك على هامش احتفالها بذكرى مرور 72 عاما على اندلاع الحرب الكورية في وقت يتصاعد فيه التوتر بين بيونجيانج وسول.



وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول والرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتفقا في مايو (أيار) على نشر المزيد من الأسلحة الأمريكية لردع كوريا الشمالية إذا لزم الأمر وسط مخاوف من استعداد كوريا الشمالية لإجراء أول تجربة نووية لها منذ خمس سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية بكوريا الشمالية اليوم السبت أن عددا من المنظمات العمالية عقدت اجتماعات "للتعهد بالانتقام من الإمبرياليين الأمريكيين" وألقت باللوم على الولايات المتحدة في بدء الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953.

وانتهت الحرب بهدنة دون توقيع معاهدة سلام، مما يعني أن البلدين لا يزالان من الناحية الفنية في حالة حرب.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن بيونغ يانغ أدانت ما وصفتها "بالتحركات العدوانية" التي تتخذها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان، وقالت إن الخطوات الأمريكية لنشر "أصول استراتيجية" في الجنوب يهدف إلى إثارة حرب أخرى.

وتشمل الأصول الاستراتيجية عادة حاملات طائرات أو قاذفات بعيدة المدى أو غواصات تطلق الصواريخ.

وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "هذا السلوك المتغطرس من جانب الولايات المتحدة يثير الغضب ونزعة الانتقام لدى الشعب الكوري