شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس بايدن يوقع أول قانون أمريكي مهم لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت أول مشروع قانون فدرالي مهم لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود، قائلاً إنه رغم أنه لا يفي بما هو مطلوب فعلاً فإنه "ينقذ أرواحاً".



وقال في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور اجتماعات دبلوماسية كبرى في أوروبا "رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة والتي من شأنها إنقاذ أرواح".