انت الان تتابع خبر الرشيد يصدر بياناً حول قروض الـ 50 مليون دينار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد مصرف الرشيد، اليوم السبت، استمراره بمنح قروض الـ50 مليون دينار.
وقال المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه مستمر بمنح قروض البناء والبالغة (50) مليون دينار للمواطنين والموظفين.
وأوضح، أن فروعه مستمرة باستقبال الراغبين بالحصول على القرض ممن لديه قطعة ارض واجازة بناء ، مؤكداً عدم صحة توقفها.
وأوضح، أن فروعه مستمرة باستقبال الراغبين بالحصول على القرض ممن لديه قطعة ارض واجازة بناء ، مؤكداً عدم صحة توقفها.