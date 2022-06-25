الرشيد يصدر بياناً حول قروض الـ 50 مليون دينار

وقال المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه مستمر بمنح قروض البناء والبالغة (50) مليون دينار للمواطنين والموظفين.

وأوضح، أن فروعه مستمرة باستقبال الراغبين بالحصول على القرض ممن لديه قطعة ارض واجازة بناء ، مؤكداً عدم صحة توقفها.

