الشرطة الألمانية تتوقع احتجاجات حاشدة .. عشية قمة مجموعة السبع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وكالة "أسوشتد برس" بأن الشرطة الألمانية تتوقع أن تجري في ميونيخ اليوم السبت احتجاجات يشارك فيها 20 ألف شخص على الأقل، وذلك عشية إجراء قمة مجموعة السبع في 26-27 يونيو الجاري.



وستجذب الشرطة 18 ألف موظف لضمان الأمن أثناء هذه الاحتجاجات.

ومن المتوقع أن يشارك في الاحتجاجات 50 مجموعة مناهضة للعولمة تطالب بالتخلى عن استخدام الوقود الأحفوري وتعزيز مكافحة المجاعة والعدالة الاجتماعية والحفاظ على التنوع البيولوجي للكوكب.

ونقلت وكالة "أسوشتد برس" عن ممثل منظمة "Oxfam" الخيرية، توبياس خاوسشيلد: "نحتاج إلى إجراءات معنية لمكافحة الأزمات الحالية العديدة. يعني ذلك أنه يجب على مجموعة السبع أن تعمل بسرعة. يجب عليها أن تكافح المجاعة وعدم المساواة والفقر".

ومن المتوقع أن يناقش زعماء مجموعة السبع الكبار أثناء قمتهم الوضع حول أوكرانيا وأزمتي الوقود والغذاء والتغيرات المناخية. من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أمس الجمعة، أن زعماء المجموعة سيبحثون أيضا فكرة الحد من أسعار النفط الروسي.