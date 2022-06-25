عاصفة مطرية تضرب سوريا تُخلف ضحايا وأضراراً مادية (صور)

-غرق زورق بحري وتم إنقاذ كل من على متنه 6 بحارة.

وقالت المديرية العامة للموانىء إنه جراء العاصفة البحرية التي ضربت المنطقة الساحلية سجلت الحوادث التالية: في اللاذقية:

كما شهدت المنطقة الساحلية أضرارا كبيرة جراء العاصفة الرعدية القوية التي ضربت المنطقة.

وبحسب وسائل اعلام سورية توفي شخص إثر إصابته بصاعقة رعدية أثناء عمله بأرضه في قرية قرين بريف مدينة مصياف في محافظة حماة وسط سوريا.

وأفادت المديرية بجنوح عدد من الزوارق البحرية المركونة في جبلة بانياس طرطوس والأضرار اقتصرت على الماديات، بينما تم إنقاذ 6 بحارة بعد غرق زورقهم على شاطئ اللاذقية.

وذكر رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل في تصريح لـ"سانا" أن العاصفة أدت إلى اقتلاع وتساقط بعض الأشجار ووقوع لوحات إعلانية في الطرقات وعدد من الأعمدة الكهربائية وانقطاع في كابلات الشبكة الكهربائية.

وفي محافظة حمص، تم تسجيل هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية، دون وقوع أية أضرار مادية أو حوادث.

وأشار مصدر مسؤول في حمص إلى أن غزارة الأمطار تسببت باختناق مائي قرب تقاطع مشفى جمعية النهضة على شارع الأهرام وتمت معالجة هذا الاختناق فورا من قبل عناصر المدينة.

كما شهدت محافظة دمشق وريفها عاصفة رعدية وهطول أمطار قوية، دون حوادث تذكر.