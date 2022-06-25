انت الان تتابع خبر لأول مرة في العالم.. اليابان تطوّر روبوتاً بـ 'جلد حي' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت نتائج هذا البحث، الذي أعلن بعد نحو ثلاث سنوات من العمل الدؤوب، اليوم في النسخة الإلكترونية من المجلة العلمية الأمريكية "ماتر".

وكانت مجموعة بحثية بقيادة البروفيسور شوجي تاكيوتشي (قسم الآلات الذكية وعلوم المعلومات)، وكلية الدراسات العليا لعلوم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة طوكيو، قد توصلت إلى طريقة لزراعة خلايا الجلد البشرية وجعلها تتكاثر حول إنسان آلي بحجم الإصبع، في طبقة يبلغ سمكها حوالي 1.5 مللي.



حتى الآن كان من الممكن زراعة الجلد على سطح مستو، لكن ظل من الصعب تغطية جسم ثلاثي الأبعاد مثل إنسان آلي بجلد مزروع ينكمش بشكل حاد، لذا يعد هذا التطور هو الأول من نوعه في العالم.

يذكر أن الجلد لم يتعرض للتمزق حتى مع تكرار الإنسان الآلي بحجم الإصبع حركات الثني والمد على مستوى المفاصل، ومع استمراره في الحركة تشكلت "التجاعيد" حوله فيما يشبه جلد الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، بما أن الجلد المزروع الذي يغطي الإنسان الآلي يحتوي على خلايا حية، فإنه يتمتع أيضًا "بقدرة على التعافي" تتيح التئام الجروح ذاتيًا كما يحدث في الجلد البشري.



وفي تجربة المجموعة البحثية، عندما أصيب جلد إنسان آلي بحجم الإصبع وتم لصق طبقة من الكولاجين على الجرح، تحركت خلايا الجلد وانقسمت بشكل متكرر، ليلتئم الجرح بعد 7 أيام.

تقول مجموعة البحث أن إحدى المهام التالية هي "تحقيق حياة أطول للروبوت عن طريق إدخال الأعصاب والأوعية الدموية في الجلد".

مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتزايد وجود الروبوتات في المواقف المختلفة. وتستخدم الروبوتات الاجتماعية التي تهدف إلى التواصل مع البشر مواد ناعمة مثل مطاط السيليكون لمنحها مظهرًا أكثر شبهاً بالإنسان ولحمايتها نفسها من الصدمات.

يتدهور مطاط السيليكون هذا بمرور الوقت، ولكن إذا كان للروبوت جلد حي، يمكنه إصلاح نفسه في كل مرة يتعرض فيها للخدش، مما قد يقلل من تكاليف الصيانة.

