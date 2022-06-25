عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال حاكم منطقة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، إن أكثر من 1.6 مليون شخص من دونباس وأوكرانيا عبروا الحدود الروسية في منطقة روستوف منذ منتصف فبراير (شباط) الماضي.



وقال غولوبيف لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت: "منذ 18 فبراير (شباط)، عبر أكثر من 1.6 مليون شخص حدود منطقة روستوف"، لافتاً إلى أن أكثر من مليون شخص وصلوا من الأراضي التي تسيطر عليها جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وأشار غولوبيف إلى أنّ حوالي 600 ألف لاجئ جاءوا من أراضي أخرى في أوكرانيا.

وأضاف الحاكم أنه: "كل يوم، يصل ما بين 12 ألف إلى 20 ألف شخص إلى منطقة روستوف ثم يتوجهون إلى أجزاء أخرى من روسيا".

يذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 فبراير (شباط) الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار 8 سنوات، بحسب وكالة سبوتنيك.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنها تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".