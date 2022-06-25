شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز ما قاله بوريل حول محادثات حول النووي الإيراني؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، خلال زيارة لطهران إن المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني، ستُستأنف في الأيام المقبلة.



وأوضح بوريل خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الإيرانية "سنستأنف المحادثات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة في الأيام المقبلة" في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015.

وأضاف "الهدف الأساسي لزيارتي هو كسر الدينامية الحالية، أي دينامية التصعيد" وكسر الجمود في المحادثات.