أوكرانيا تتهم روسيا بجر بيلاروسيا إلى الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اتّهمت كييف موسكو السبت، بأنها تريد "جرّ" مينسك، الحليف الدبلوماسي لروسيا، إلى الحرب في أوكرانيا بعدما أعلنت صباحاً أن صواريخ روسية أُطلقت من أراضي بيلاروسيا المجاورة على بلدة أوكرانية.



وأكدت القيادة العامة للاستخبارات الأوكرانية التابعة لوزارة الدفاع، أن "الضربة اليوم مرتبطة بشكل مباشر بالجهود التي يبذلها الكرملين لجرّ بيلاروسيا إلى الحرب في أوكرانيا كطرف مشارك في النزاع".

أفاد أحدث تقرير أصدرته هيئة الأركان العامة في أوكرانيا، اليوم السبت، أن المقاتلين الأوكرانيين صدوا هجمات شنتها القوات الروسية على طريق إمداد مهم لمدينة ليسيتشانسك شرقي البلاد.

وأضاف التقرير أن المقاتلين الأوكرانيين أوقفوا هجمات المشاة على الطريق بين فولوديميريفكا وبوكروفسك، بالقرب من باتشموت. ويمر طريق إمداد رئيسي من باتشموت إلى ليسيتشانسك عبر البلدتين.

وتركز القوات الروسية حاليا القصف الثقيل على مدينة ليسيتشانسك التي تقع عبر النهر من سيفيرودونيتسك وهي مركز حضري مهم تنازلت عنه القوات الأوكرانية مؤخرا بعد أسابيع من القتال المكثف.

وتستهدف القوات الروسية المدينة بالمدفعية والقصف الجوي حيث أن الهدف الإستراتيجي المقبل في عين روسيا هو السيطرة على إقليم دونباس.

وتحاول القوات الروسية أيضا حصار المدينة من الجنوب، بحسب تقرير هيئة الأركان. وفي وقت سابق، ذكر الجيش الروسي أنه حاصر ليسيتشانسك من جهة الجنوب.

وبالاتجاه أكثر نحو الجنوب، تحاول القوات الروسية استعادة مناطق في خيرسون التي سيطرت عليها سابقا ثم خسرتها. واحتلت روسيا المنطقة في بداية الحرب ولكن المقاتلين الأوكرانيين استعادوا بعض الأجزاء.

وترى وزارة الدفاع البريطانية أن من المرجح أن أوكرانيا تقوم بإعادة تشكيل دفاعاتها عن منطقة سيفيرودونيتسك- ليسيتشانسك فيما تواصل الوحدات المدرعة الروسية إحراز مكاسب تدريجية على الحافة الجنوبية للمنطقة العمرانية.

ورجح المحللون أيضا أن القيادة العليا الروسية أطاحت بالعديد من الجنرالات من مناصب قيادية عملياتية رئيسية في الحرب منذ بداية يونيو (حزيران).

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها اليوم: "يشمل هذا قائد القوات المحمولة جوا الجنرال الكولونيل أندريه سيرديوكوف، وقائد مجموع القوات الجنوبية الجنرال العسكري أليكسندر دفورنيكوف".