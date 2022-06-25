شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تؤكد مقتل 80 بولندياً في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت روسيا السبت، تؤكد أنها قتلت نحو 80 مقاتلاً بولندياً في قصف استهدف شرق أوكرانيا، حيث تستعرّ المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه قُتل "ما يصل إلى 80 من البولنديين، ودُمرت 20 مركبة قتالية مصفّحة، وثمانية قاذفات صواريخ متعددة غراد في ضربات عالية الدقة على مصنع زينك ميغاتيكس في كونستانتينوفكا" في منطقة دونيتسك.

ولم يكن بالإمكان التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقلّ.