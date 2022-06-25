شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" تطالب بسرعة إنهاء تراخيص مشروع نادى المريخ البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، استاد المريخ البورسعيدي واستمعت للمشاكل التي تواجه مجلس إدارته، الذين طالبوا باستبدال النجيل الصناعي المخصص في الخطة إلي نجيل طبيعي، فضلا عن إنهاء رخصة إقامة مشروع استثماري علي قطعة أرض تابعة للنادي لتقليل الأعباء المالية.

من جانبه أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، أن نادي المريخ البورسعيدي، هو القلعة الرياضية الثانية في المخالطة بعد النادي المصري، مشيرا إلي أنه تواصل مع الدكتور أشوف صبحي، وزير الشباب وطرح عليه مشكلة استبدال النحيل الصناعي بالنجيل الطبيعي، معلنا موافقة الوزير علي طلبه.

كما وجه رئيس لجنة الشباب مسئولي محافظة بورسعيد، بضرورة الانتهاء من منح النادي المريخ رخصة البناء علي الأرض خاصة أن الدولة تدعم الاستثمار الرياضي من أجل النهوض بالأندية الرياضية وتوفير مصادر دخل لها.

وطالب رئيس لجنة الشباب، من وكيل وزارة الشباب ببورسعيد، بتخصيص كشافات الإضاءة التي كانت موجودة باستاد المصري الذي تم هدمه لصالح استاد المريخ خاصة انه مطلب جماهيري للعمل علي توفير الاضاءة اللازمة لملعب الكرة.

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة والنائب سامر التلاوي وكيل اللجنة واللواء ثروت سويلم والنائب حازم إمام أمين سر اللجنة والنواب درويش مرعي ومحمد لبيب واسامة عبدالعاطي وخالد بدوي، وأية مدني وولاء عبدالفتاح وأحمد مصطفي و سلمي مراد وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة، وعاطف مرعي وحمدي خيري من الأمانة الفنية.



جانب من جولة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب (1)



جانب من جولة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب (2)



جانب من جولة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب (3)



جانب من جولة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب (4)